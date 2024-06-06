Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener’in görüşmesi kulis gündeminde! AK Parti’ye mi geçiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İyi Parti lideri Meral Akşener önceki gün bir araya geldi. Kulislerde bomba etkisi oluşturan görüşmeye ilişkin "Akşener AK Partiye mi geçiyor?", "Temaslar devam edecek mi?" şeklindeki sorulara İyi Parti'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener görüşmesi önceki gün saat 17.00’da Beştepe’de gerçekleşti. Meral Akşener’in Erdoğan’ı aradığı ve Beştepe’deki görüşmeyi talep ettiği söylenmişti.

YENİ ANAYASA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre Erdoğan, Akşener'e yeni anayasa koordinatörlüğü teklifinde bulundu. İddialara göre görüşme bu yönde gerçekleştiği iddia edildi. Öte yandan “Meral Akşener AK Partiye mi geçiyor?”, “Temaslar devam edecek mi?” sorularına cevap arandı.

CNN Türk’ün canlı yayınına bağlanan Gazeteci Dicle Canova, söz konusu görüşmeye ilişkin soru işaretlerini cevapladı. Canova, şu şekilde açıklamada bulundu:

İmajın ötesinde siyasi olarak içeriği ve sonrasına dönük nelere gebe olduğu yani niteliği çok kıymetli ve Ankara'da daha çok bunlar konuşuluyor.

Öncelikle şunu söyleyeyim; Neden bu görüşme gerçekleşti? Neden 7 yıldır görüşmediler, şimdi görüştüler? gibi bir takım sorgulamalar ve bu görüşmeyle ilgili bir takım iddialar gündeme gelmişti. Bunları sormak için Meral Akşener'e çok yakın bir isim İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile konuştum;

"Burak Akburak görüşme için aynen şunları söyledi; Meral Akşener artık sade parti üyesi değil. Sadece bir sade parti üyesi. Partide resmi bir görevi yok. Cumhurbaşkanıyla da herkesle de görüşebilir. Kim görüşmek istersen onunla görüşür. Buna Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu da dahildir. Talep edenle görüşür. Çünkü artık o sadece bir parti üyesi."

Akburak Akşener için siyasette 30 yıl geçirmiş, Türkiye'nin tanıdığı, saçının renginin bile topic trend olduğu bir lider. Ve Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük Türk kadın siyasetçisi olarak da bahsetti.

Burak Akburak, siyasetteki pozisyonunun var olmaya devam edeceğini, bu tip görüşmeleri de sürdüreceğini vurguladı.

7 YIL SONRA BU GÖRÜŞME NEDEN OLDU?

Cevap diğer taraftan da var. Oradan da deniyor ki; 'Meral Akşener genel başkanken randevu isteseydi bu kağıt zaten açıktı.' ifadesi kullanılıyor.

Bu iddialarla ilgili Burak Akburak, öncelikle bir aile ferdine büyükelçilik talebi konusunda 'çöp' ifadesini kullandı, 'tamamen uydurma' dedi.

MERAK AKŞENER AK PARTİYE Mİ GEÇİYOR?

Görüşmede Meral Akşener'e Cumhur İttifakı'nda görev almasına dönük ya da AK Parti'ye katılmasına dönük bir teklifin gelmediğinin de altını çizdi. 'Peki ileride bu yönde bir teklif olur mu? diye sordum. Burak Akburak dedi ki; 'Cumhurbaşkanı'nın kafasında yer alan bir şey varsa, bir şey geçerse söyleyebilir her zaman. Ama Meral Akşener'in böyle bir beklentisi yok. Bu görüşme de öyle bir görüşme değildi. Genel konular ele alındı. Türkiye konuşuldu. Günlük değerlendirmeler yapıldı' ifadesini kullandı.

Anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı, Meral Akşener'e yerel yönetimlerle alakalı bir bilgi verdi. Diğer yandan yeni anayasa meselesini karşılıklı konuştuklarını anlıyoruz, bir görüş alışverişi olduğunu anlıyoruz.

İSTİŞARELER SÜRECEK MESAJI

'Meral Akşener cephesinden iyi ve güzel bir görüşme oldu. İstişareler sürecek' mesajları geliyor.

Meral Akşener'in sadece genel başkanlığı bıraktığı, siyaseti bırakmadığının altı kalın kalın çiziliyor. 'Bir akil insan veya bir ombdusman gibi siyasette olacaktır.' deniyor.”

Meral Akşener’in Erdoğan ailesiyle arasının iyi olduğunu ve bundan sonra da görüşme imkanı olacaktır diyen Canova, “Siyasi olarak parti grubu ve parti tabanında birtakım yorumlar yapılıyor. Meral Akşener'in Erdoğan Ailesi ile geçmişte de çok iyi ilişkisi olduğu hatırlatılıyor. Dünkü görüşmeye istinaden Genel Başkanlığı bıraktıktan sonra o ilişkilerin yeniden canlanabileceğini düşünenler var.

Hatta 'Sadece Erdoğan değil Bahçeli de devreye sokanlar var. Cumhur İttifakı lideriyle arası şu an iyi. Görüşme imkanı bundan sonra da hep olacaktır. Böyle tahmin ediyoruz.' diyenler var. Bunlar dikkat çekici.” diyerek şöyle devam etti:

“Anladığım kadarıyla bu görüşme talebi de Meral Akşener'den gitti. Dün de bahsetmiştik. Aslında nisan ayında Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakma kararı verdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak telefonda görüştüğünü öğrenmiştim. İşte o görüşme de 'Yüz yüze de bir araya gelelim' temennilerinde bulunmuştu. Bu temenniye istinaden Meral Akşener'in bu randevuyu talep ettiği ve o randevunun verildiği söyleniyor.”

Canova, değerlendirmeleri kapsamında görüşmenin sonuçları hakkında da görüşlerini bildirdi.

PEKİ BUNUN SONUÇLARI NE OLUR?

Ankara kulislerinde konuşulduğuna göre; Akşener'in bu görüşmeyle siyasi gücünü korumayı hedeflediği tespitleri yapılıyor.

Diğer yandan İYİ Parti'den CHP'ye kayışları bu görüşme sonrası duraksayabileceği, İyi Parti'dekilerin bu görüşmenin ve sonuçlarının ne olacağını görmek isteyebileceği yönünde yorumlar yapanlar var.

Eolbetten Cumhurbaşkanı'nın Özgür Özel ile yapacağı ikinci görüşme öncesinde Meral Akşener ile bir araya gelmesine dikkat çekenler var. Yani Cumhurbaşkanı 'Herkesle görüşüyorum' mesajını veriyor. 'Özgür Özel ile görüşmesinde bu kapsam içerisinde değerlendirilmesine dönük bir hamleydi' diyenler de var.

BU GÖRÜŞMEYE MHP CEPHESİ NASIL BAKIYOR?

Onlarla da konuştum. Tek bir cümle var, tek bir mesaj var; 'Cumhurbaşkanı istediğiyle görüşür. Bizim açımızdan bir rahatsızlık söz konusu değil' diyor.