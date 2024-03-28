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Haberler > Politika > Akşener'den Özgür Özel'e sert tepki: Böyle 'cıvıklık' görülmedi

Akşener'den Özgür Özel'e sert tepki: Böyle 'cıvıklık' görülmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti lideri Akşener “Edirne’yi AK Parti’ye bırakmamak için İyi Parti olgunluk gösterip Edirne’de adayını geri çeksin” diyen CHP liderini topa tuttu: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, başta İstanbul ve Ankara’da olmak üzere Meral Akşener’e bir kez daha ‘adaylarını çek’ çağrısı, İyi Parti cephesini sinirlendirdi.

"BÖYLE 'CIVIKLIK' GÖRÜLMEDİ"

Akşener “Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı. Öbürü de çıkıp diyor ki; ‘Sakın ola AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir’. İşte ‘Halil İbrahim sofrası’, işte bayram sofrası dediğim şey bu. Bu rahat seçmenin sorununu görmeden çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023’ten sonra reddettik” dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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