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Bağdat Büyükelçisi İnan'dan FETÖ ile mücadele mesajı "Sapkın ideolojisine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz!"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bağdat Büyükelçisi İnan&#039;dan FETÖ ile mücadele mesajı &quot;Sapkın ideolojisine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz!&quot;
Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Bağdat Büyükelçi İnan, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve beraberindeki heyetle birlikte, Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan İnan, "FETÖ’nün sinsi politikalarıyla Irak’ta mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz'' dedi.

Büyükelçi İnan, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben ve TMV Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin’in de katıldığı, TMV Hizmet İçi Eğitim Programı ve Sertifika Töreni’nde kapanış konuşması gerçekleştirdi.

Erbil’deki temasları kapsamında TMV yetkilileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten İnan, TMV okullarının önemine ilişkin şöyle konuştu:

Bağdat Büyükelçisi İnan: FETÖ'nün sapkın ideolojisine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz! - 1. Resim

"Bizler nasıl Türk diplomatları olarak devletimizi ve milletimizi temsil ediyorsak; sizler de Irak’ta ve bütün dünyada Türkiye adını taşıyan tek eğitim kurumu olan Maarif okullarında bu temsili yapıyorsunuz.

''FETÖ'NÜN BU SİNSİ POLİTİKASIYLA IRAK'TA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMELİYİZ''

Sizler sadece çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamıyorsunuz. Aynı zamanda, sapkın ideolojisiyle gençlerimizin zihinlerini zehirleyen; bunu yaparken utanmadan Türkiye’nin ve milletimizin ismini kullanarak kamuoyunu aldatmaya çalışan küresel bir suç şebekesiyle mücadele ediyorsunuz. FETÖ’nün bu sinsi politikasıyla Irak’ta mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz."

''TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BÜTÜN İMKANLARIYLA ARKANIZDADIR''

Büyükelçi İnan, "Maarif eğitim modeli, sadece akademik bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda ahlaki ve kültürel değerlerimizi de öğretecek ve öğrencilerimizi küresel vatandaşlar olarak yetiştirecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün imkanlarıyla arkanızdadır." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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