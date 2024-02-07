Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •    
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Başak Demirtaş'tan adaylık açıklaması! 'Ortak görüş birliğine vardık' diyerek duyurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Başak Demirtaş&#039;tan adaylık açıklaması! &#039;Ortak görüş birliğine vardık&#039; diyerek duyurdu
    Başak Demirtaş, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını duyurdu. Demirtaş yaptığı yazılı açıklamada "Bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

    Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adayı olup olmayacağı günlerdir tartışılıyordu... Başak Demirtaş noktayı koydu, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

    "Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.

    5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

    "PARTİMİZLE ORTAK GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"

    Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

    İSTANBUL ADAYI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

    Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız.

    Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye!

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Başak Demirtaş
    Haberler > Politika > Başak Demirtaş'tan adaylık açıklaması! 'Ortak görüş birliğine vardık' diyerek duyurdu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan son adayları belirledi! AK Parti ve MHP 809 yerde seçime ayrı girecek - PolitikaAK Parti ve MHP 809 yerde seçime ayrı girecekCHP, Meclis’te üç parçaya bölündü! Ayrılık, oturma düzenine de yansıdı - PolitikaCHP, Meclis’te üç parçaya bölündü!Ankara'da peş peşe istifalar! Deva ve Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye geçti - PolitikaAnkara'da peş peşe istifalarErdoğan'dan Kahramanmaraş'ta depremzede aileye ziyaret - PolitikaKahramanmaraş'ta depremzede aileye ziyaretTurgut Altınok'tan Mansur Yavaş iddiası: Kentsel dönüşüm projelerimizi dava açarak engelledi - Politika'Kentsel dönüşüm projelerimizi dava açarak engelledi'Deprem şehitliğini ziyaret eden Özgür Özel'e tepki: Burası siyaset yeri değil - Politika'Burası siyaset yeri değil'CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtiler: Aralarında belediye başkanı da var - PolitikaCHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtilerDeprem konutları sahiplerini buldu! Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz - Politika'Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz'Bahçeli: Yapamaz diyenlerin hanesine mahcubiyet düştü - Politika'Yapamaz diyenlerin hanesine mahcubiyet düştü'CHP aday göstermeyince resti çekti! Mesut Yar, seçime bağımsız girecek - PolitikaCHP aday göstermeyince resti çekti, bağımsız oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...