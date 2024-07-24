Başkan Gülpınar Şanlıurfa'daki koltuk kriziyle ilgili konuştu: Bakan Kurum'un en ufak dahli yok

Bakan Kurum'un Şanlıurfa'da katıldığı bir programda yapılan son dakika değişikliği ile YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'ın isimliği protokol masasından kaldırıldı, başkan seyircilerin arasına oturdu. Protokol krizi sonrası açıklama yapan Gülpınar, "Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok" deyip olayın failinin kamuoyunda iyi bilindiğini öne sürdü.

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Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da protokol krizi yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Şanlıurfa ziyareti sırasında düzenlediği İl Koordinasyon Toplantısı’nda Yeniden Refah Partili (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar’ın adının protokolden kaldırılması üzerine kriz yaşandı.

Önceden belirlenen protokol düzenine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Kurum’un yanında oturacaktı. Ancak son dakikada yapılan bir değişiklikle Gülpınar’ın yeri değiştirilerek seyirciler arasına alındı.

OLAY HAKKINDA KONUŞTU

Gülpınar, düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz Cumartesi günü Şanlıurfa Valiliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un katılımıyla gerçekleşen İl Koordinasyon Toplantısı öncesi, Kurum'u valilik binası önünde karşıladığını ve birlikte salona girdiklerini belirtti.

Kimseye haksızlık olmaması adına açıklama yapma gereği duyduğunu dile getiren Gülpınar, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok." ifadesini kullandı.

"OLAYIN FAİLİ BİLİNİYOR"

Mehmet Kasım Gülpınar, haksızlığa karşı olan tavrından dolayı kimsenin töhmet altında kalmaması adına açıklama yaptığını aktararak, olayın failinin Şanlıurfa kamuoyu tarafından çok iyi bilindiğini öne sürdü.

TOPLANTIYI TERK ETMEDİ

Yaşanan olay sonrası toplantıyı terk etmediğinin hatırlatılması üzerine Gülpınar, şunları kaydetti:

Orada kim olursa olsun bir makam sahibi var. Oraya Urfa'nın sorunlarını aktarmak için gelmişim ve Büyükşehir Belediyesini en çok ilgilendiren bakanlık orada. Bakanlığı temsilen de Sayın Bakan oturuyor. Ben dosyamı iletmeden, sorunlarımızı aktarmadan, oradan ayrılmamın anlamı yok. Ha orada oturmuşum ha burada oturmuşum, sorun değil. Mesele benim Urfa için orada bir şey yapabilmem.