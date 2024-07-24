İyi Parti'de bir koltuk daha eksildi: Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti

İyi Parti'deki istifa furyasının son halkası İstanbul vekili Nimet Özdemir oldu. Özdemir, 'Gönül bağımı kopardım' diyerek istifasını duyurdu.

İyi Parti'de genel seçimlerden sonra başlayan ve yerel seçimlerle hızlanan istifalar hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz hafta İyi Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur partisinden istifa etmişti.

İki ismin ardından bugün de yeni bir istifa haberi geldi ve partinin İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifasını sosyal medyadan duyurdu.

X hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Özdemir "İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" dedi.

Özdemir'in açıklaması şöyle:

Kamuoyuna;

Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili olduğumun bilincindeyim. Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım. Saygılarımla.

SANDALYE SAYISI 32'YE DÜŞTÜ

Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu.

8 aylık süreçte 11 milletvekili istifa etti, 1 milletvekili ihraç edildi. Meclis'teki sandalye sayısı 32'ye düştü.

Partinin yerel yönetimlerinden de 6 ayda 100 binden fazla kişinin istifa ettiği öğrenildi.