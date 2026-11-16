Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP'den istifa etti

İstanbul'da, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Karaahmetoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum." dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'da, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Karaahmetoğlu, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliğine seçildiğim günden bu yana, hemşehrilerimizin güvenine layık olmanın sorumluluğunu taşıyorum. Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenirken de önceliğim, Beyoğlu’na hizmet etmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermek oldu." dedi.

"CHP İÇİNDE AYYUKA ÇIKAN HİZİP, ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

"Bir hukukçu olarak kamu görevinin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındayım." ifadelerini kullanan Karaahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluk; vatandaşın hakkını korumayı, kamu yararını gözetmeyi ve gerektiğinde bazı kararlar alabilmeyi gerektiriyor. Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu’na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum."

"PARTİ İÇİ TARTIŞMALARIN BEDELİNİ, KOMŞULARIMIZIN ÖDEMESİNE ASLA RAZI OLAMAM"

Karaahmetoğlu, "Beyoğlu’nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam." dedi.

"MEVCUT PARTİMDE İNANCIMI TAMAMEN KAYBETTİM"

Karaahmetoğlu, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

"Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

"Birlikte emek verdiğimiz, Beyoğlu için samimiyetle çalışan bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diyen Karaahmetoğlu, "Onların da aynı duygulara sahip olduğunu biliyor ve inanıyorum. Paylaştığımız emeğe ve kurduğumuz insani bağlara saygıyı koruyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda da rehberim hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu’nun ihtiyaçları olacaktır." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Beyoğlu Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİBeyoğlu

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala