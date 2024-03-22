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Haberler > Politika > CHP, ayrımcılık yapıyor! 'PKK’yı üzmemek için Türkmenleri yok saydı'

CHP, ayrımcılık yapıyor! 'PKK’yı üzmemek için Türkmenleri yok saydı'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP, ayrımcılık yapıyor! &#039;PKK’yı üzmemek için Türkmenleri yok saydı&#039;

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana, Mersin ve Hatay Türkmenleri, 31 Mart’ı CHP ile hesaplaşma olarak görüyor. Türkmen STK’ları CHP’den şikâyetçi. Mehmet Şahin “CHP, Mersin ve Adana’da DEM’i küstürmemek için her tavizi veriyor” dedi. İskenderun’da üç dönem başkanlık yapan Mete Aslan da “Nusayri bölücülük ve Kürdistan hayali kol kola” diyor.  

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Adana, Mersin ve Hatay Türkmenleri, CHP belediyeciliğinden şikâyetçi. Hatay’ın İskenderun ilçesinden üç dönem Belediye Başkanlığı yapan Mete Aslan, Adana, Mersin ve Hatay’ın korsan harita planlayıcıları için olağanüstü önem arz ettiğini söyledi.

CHP, ayrımcılık yapıyor! 'PKK’yı üzmemek için Türkmenleri yok saydı' - 1. Resim

"ETNİK KİMLİĞİMİZ AĞIR TEHDİT ALTINDA, CHP'DE BU OLUŞUMLARA DESTEK VERİYOR"

Türkmeneli niteliği taşıyan bölgede planlı bir demografik değişim yaşandığını ifade eden Aslan, şunları kaydetti: “Şu an açık bir biçimde Türkmenlere tahakküm var. Nusayri ve bölücü yapılar güçlü lobiler oluşturdu ve mafyalaştılar. Etnik kimliğimiz ağır tehdit altında. Son dönem yerel iktidarı ele geçiren CHP’de bu oluşumlara destek veriyor. Hatay ve Mersin bölücü odakların her daim gündeminde olan iller. Esad rejimini destekleyen ve kendisini oraya ait gören Nusayri bölücülük ve Kürdistan hayali ile vatanı parçalamak isteyen odaklar burada kol kola. CHP, DEM Parti’yi küstürmemek için Türkmenleri yok sayıyor.” Bölgenin en önemli Türkmen STK’larından Horasan Erenleri Dernekler Federasyon Başkanı Mehmet Şahin ise Adana ve Mersin’deki CHP’li belediyelerin Türkmen-Yörük köylerine kasıtlı bir şekilde hizmet götürmediğini söyledi.

"TÜRKMEN ALEVİLERİ DEM'E DEVREDECEK KADAR İLERİ GİTTİLER"

“Bu tavrın arka planında bölücü Kürtleri üzmeme gayreti yatıyor” diyen Şahin, şöyle devam etti: “Alenen etnik ve mezhep ayrımcılığı yapıyorlar. Alevi ya da Sünni fark etmeksizin tüm Türkmenlere ikinci sınıf zümre muamelesi yapıyorlar. CHP şu an işi o kadar büyüttü ki yıllardır sömürdüğü Türkmen Alevileri DEM’e devredecek kadar ileri gittiler. DEM, Güneydoğu modelini bizim kıyı şeridine taşımaya çalışıyor. Mersin ve Adana’da DEM ve türevlerini küstürmemek adına her tür tavizi veriyorlar. 31 Mart ciddi bir hesaplaşma günü olacak.”

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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