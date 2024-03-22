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Haberler > Politika > ‘Öcalan hain değil’ diyen CHP’li adaya MHP’den sert tepki

‘Öcalan hain değil’ diyen CHP’li adaya MHP’den sert tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Öcalan hain değil’ diyen CHP’li adaya MHP’den sert tepki

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Bursa İl Başkanı Tekin, Mustafakemalpaşa adayının skandal sözleri için “DEM’lenen CHP zihniyeti bilinçaltını açığa vurdu” dedi.

CHP’li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem’in seçim çalışmaları kapsamında girdiği bir kahvehanede vatandaşlara “Siz bana güvenin, Öcalan hain değil. PKK falan yok, bitti o işler” dediği ardından da vatandaşların “Kandil’den oy isteyin” diyerek tepki gösterdiği sosyal medyadaki görüntülere MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin’den tepki geldi.

"DEM'LENMEKTEN GÖZLERİ ŞAŞI BAKAN CHP ZİHNİYETİNE TESLİM EDECEK TEK BİR İLÇEMİZ YOK"

“MHP Bursa teşkilatları olarak yozlaşmış ve DEM’lenmekten gözleri şaşı bakan CHP zihniyetine teslim edecek tek bir ilçemiz yoktur” diyen Tekin, “Belediye Başkan Adayımız Ahmet Beygirci Mustafakemalpaşa’ya ve adıyla müsemma güzide ilçemize, vizyoner ve dinamik kadrolarıyla Mustafakemalpaşalı’nın gönlünde taht kurmuştur. Muhabbetle, gayretle ve ilçemizin sorunlarına çözüm aşkıyla yola koyulmuştur. Mustafakemalpaşa’mızı terörist sevici, lümpen, halktan ve sorunlarından uzak, beyni çürümüş bu zihniyete teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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