Türkiye'de bir ilkti! CHP Bandırma İlçe Teşkilatı'nda ses getiren istifa

Türkiye’nin CHP üyesi tek Ticaret Odası Başkanı olan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, CHP’den istifa etti. Yılmaz kararı 'kişisel tercihleri' nedeniyle aldığını duyurdu.

Yerel seçime 37 gün kala CHP'deki parti içi kriz, istifalarla devam ediyor. Balıkesir'de Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, e-Devlet üzerinden CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Adem Yılmaz’ın eşi Nazan Yılmaz da aynı gün CHP’ye istifasını sundu. CHP'deki bu istifalar, Bandırma İlçe Örgütü’nde beklenmedik bir gelişme olarak kayda geçti.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, istifasına ilişkin açıklamasında, “Kişisel tercihlerim sebebiyle CHP’den istifa ettim” dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin CHP üyesi olan Ticaret Odası Başkanı olma sıfatını taşıyordu.