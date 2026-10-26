CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Mekke oyumuz evet

Gaziantep'te açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, olası bir erken seçime destek vereceklerini ve Mekke Anlaşması'na "evet" oyu kullanacaklarını duyurdu.

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Millî Bilinç Güçlü Türkiye programı kapsamında Gaziantep’te temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karkamış ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında gazetecilerle bir araya geldi.

Soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu, erken seçim için “Teklif gelirse varız. Seçimden kaçmayız. Bir ay da olsa, iki ay da olsa erken seçime destek veririz.” dedi.

"MEKKE ANLAŞMASI’NA EVET OYU VERECEĞİZ"

Anayasa değişikliği ve yarı başkanlık sistemini tartışmaya hazır olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması ile ilgili olarak da “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı her şeyin yanlış olduğu düşüncesinde değiliz. Eleştirilerimiz var ama Mekke Anlaşması’na evet oyu vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Yeni Parti’den CHP’ye dönüş yolunu da açık bırakarak, “Ahlaki temellere bakacağız.” diye konuştu.

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