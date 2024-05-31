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CHP yine kaynıyor! Kılıçdaroğlu ekibine tasfiye

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP yine kaynıyor! Kılıçdaroğlu ekibine tasfiye
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’nin devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerin başında gelen Bülent Kuşoğlu; Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. Kuşoğlu “Ekrem Bey ve Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu kompleksinden kurtulması lazım. Kemal Bey’le beraber çalışmış isimlerin tasfiye edilmemesi lazım” dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, "aday olmak aklımın ucundan geçmemişti" ifadelerini kullanarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel'i ima ederek "sırtımdan hançerlediler" demişti. Ekrem İmamoğlu da katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun sözlerini üzerine alınmadığını dile getirmişti. 

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu tv100 ekranlarında bu konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

"KEMAL BEY'E YAKIN İSİMLER GÖREVDEN ALINIYOR"

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Kuşoğlu, "Kemal Bey parti siyasetine dönmez. ülke siyasetini bırakmaz. Bu ülkeye karşı sorumluluğu var. Ekrem Bey ve Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu kompleksinden kurtulması lazım. Kemal Bey'le beraber çalışmış isimlerin tasfiye edilmemesi lazım. Gerek partide gerekse belediyelerde Kemal Bey'e yakın isimler görevden uzaklaştırılıyor. Umarım CHP başarılı olur, Kemal Bey'e ihtiyaç kalmaz" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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