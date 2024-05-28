Ekrem İmamoğlu'ndan "kırgınlık" açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini cevaplandırdı. İmamoğlu, "Partinin genel politikasını partinin kurmayları belirler, belediye başkanları değil. Kurultaydan sonra aradım, ulamamıştım. Kırgın olabilir, belki telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz?" sözlerini değerlendirdi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini şöyle cevaplandırdı:

"POLİTİKAYI BELEDİYE BAŞKANLARI BELİRLEMİYOR"

Genel başkanların elbette kırgınlıkları, üzüntüleri olur. Bunlar olur yani. Partinin genel politikasını partinin kurmayları belirler, belediye başkanları değil. Bu bizim tarihimizde böyledir.

"KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum.

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"TELEFONA BAKMAK İSTEMEDİ"

En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Kurultaydan sonra aradım, ulamamıştım. Kırgın olabilir, belki telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim.