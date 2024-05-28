MGK, Beştepe'de toplandı

MGK, iki aylık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kritik toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Beştepe'de yılın üçüncü toplantısıyla toplandı.

Kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele olacak.

Türkiye’nin nihai hedefi; Irak sınırlarındaki terör noktalarını bu yaz itibarıyla tamamen yok etmek. Toplantıda, Irak’ın kuzeyindeki terör unsurlarının etkisiz hâle getirilmesi için devam eden operasyonların ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan yeni operasyonların üzerinde durulacak. Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yasa dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler de konuşulacak.

SON DURUM ANLATILACAK

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kurul üyeleri operasyonlar ve terörle mücadelede gelinen son durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirecek. FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durum da toplantıda ele alınacak.

İSRAİL SOYKIRIMI MASADA

MGK’da, İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar da görüşülecek. Saldırıların bir an önce durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması için atılacak adımlar ile yürütülen diplomasi trafiği değerlendirilecek. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, İran’daki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler başta olmak üzere diğer bölgesel konular da masaya yatırılacak. MGK’da “Kırmızı Kitap” olarak da bilinen Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’nin yenilenmesine dönük çalışmalar da gözden geçirilecek.