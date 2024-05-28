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Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelmişti... Bahçeli'den Olcay Kılavuz kararı

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Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelmişti... Bahçeli&#039;den Olcay Kılavuz kararı
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Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelen eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanlık görevine son verildi.

MHP eski Milletvekili ve Meclis Grup Danışmanı Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetine ilişkin, "Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim" açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kılavuz, açıklamalarının ardından Bahçeli'nin kararıyla görevinden alındı. 
Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz’un TBMM’de Grup Danışmanlığı görevine Devlet Bahçeli tarafından son verildi.
Saymaz, yaptığı paylaşımda "Olcay Kılavuz’un Bahçeli’nin danışmanlığı görevine son verildi" ifadelerini kullandı.
 
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