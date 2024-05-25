Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin saldırıya uğradı

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Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin, soruşturmaya yönelik bazı ayrıntıları paylaşacağını ifade ettiği canlı yayın öncesi saldırıya uğradı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Ateş'in ölümüne yönelik soruşturmada ifade eden Ömer Zengin, saldırıya uğradı.

CANLI YAYINDA AÇIKLAYACAKTI

Sinan Ateş'e yakınlığı ile bilinen Ömer Zengin, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın öncesi 4 kişinin saldırısına uğradığını duyurdu. Zengin, "4 kişinin saldırısına uğradım, kafam da biraz şişlik var. Başka bir gün yayına katılacağım" açıklamasında bulunarak, davaya ilişkin detayları başka bir gün kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

İLK DURUŞMA 1 TEMMUZ'DA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 1 Temmuz 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

22 SANIK YARGILANACAK

22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.