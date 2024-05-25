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Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayrıntılar, Geliyor, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de bir iş yerine, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahıslar tarafından bazı maddeler atılması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Çevredekilerin derin bir korkuya kapıldığı patlamanın ardından ise ilk açıklamalar geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Civardaki vatandaşlarda paniğe yol açan patlamanın ardından, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama! - 1. Resim

Öte yandan ölü veya yaralı bilgisine henüz ulaşılamadı.

KİM YAPTI?

İddialara göre henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahısla, iş yerine tarafından patlayıcı madde attı. Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama! - 2. ResimPatlamanın bu sebeple meydana geldiği tahmin ediliyor.

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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