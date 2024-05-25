Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece'de bir iş yerine, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahıslar tarafından bazı maddeler atılması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Çevredekilerin derin bir korkuya kapıldığı patlamanın ardından ise ilk açıklamalar geldi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Civardaki vatandaşlarda paniğe yol açan patlamanın ardından, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Öte yandan ölü veya yaralı bilgisine henüz ulaşılamadı.
KİM YAPTI?
İddialara göre henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahısla, iş yerine tarafından patlayıcı madde attı. Patlamanın bu sebeple meydana geldiği tahmin ediliyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı