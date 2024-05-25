Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama!

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Mayıs 2024 21:42 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 22:08 - Güncelleme:

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Küçükçekmece'de bir iş yerine, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahıslar tarafından bazı maddeler atılması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.