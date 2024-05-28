Bahçeli'den Özel'e 'siyasette yumuşama' tepkisi! "Tavsiyem adam gibi duruş göstersin"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, siyasetteki normalleşmenin olması için muhalefetin 'kötü müttefiklerinden' arınmasını söyledi. Muhalefetin milli ve ahlaki normlara uyması gerektiğini kaydeden Bahçeli "Uçuk, kaçık ve garabet yumuşamaya karnımız tok, yüzümüz dönüktür" deyip "Özgür Bey'in yumuşama için önce Dem korkusuyla yüzleşmesi adam gibi duruş göstermesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Siyasetteki 'normalleşme' süreci sert söylemlerle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘Üslupta yumuşama olur da esasta olmaz’ açıklamasına yönelik sorusuna "Muhalefetimizin de asla yumuşamayacağını herkesin bilmesini isterim. Etkili, net bir muhalefet yapacağız" değerlendirmesini yapmıştı.

Özgür Özel'in değerlendirmelerinin ardından Bahçeli bugün grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Muhalefetin DEM ile ortaklığına dikkat çeken MHP lideri "Bir şeyin normalleşmesi için anormalliğin kötü müteffikinden arınmalıdır. Normal olmayan istismar tellaklarıdır. Yumuşamadan bahis açılıyorsa ilk önce neyin sertlik olduğu açıklanmalı. Elbette yumruklarımızı sıkalım demiyoruz. Normalleşmenin her kelimenin başına konulup hedeflerimizden ödün isteniyorsa hiç kimse boşuna çabalamasın" dedi.

'ADAM GİBİ DURUŞ GÖSTERSİN'

Özgür Özel'in Sinan Ateş'e ilişkin yönelttiği 4 soruya da konuşmasında yer veren Bahçeli şu ifadeleri kaydetti:

Uçuk, kaçık ve garabet yumuşamaya karnımız tok, yüzümüz dönüktür. Normalleşmesi milli ve ahlaki normlara uyması gereken muhalefettir. Acemi nalbant gibi kah nahına kah mıhına vuran Özgür Bey'in bu gerçeği anlaması samimi dileğimdir. Yumuşama için önce Dem korkusuyla yüzleşmesi adam gibi duruş göstermesini tavsiye ediyorum. Saçma sorularla, seviyesiz ifadelerle bizim geri adım atacağımızı düşünüyorsa yanıldığını bir gün anlayacaktır.