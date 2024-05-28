Bahçeli'den 11 Haziran tepkisi: Türkiye'nin bölünmesinde yeni bir aşama

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'nın Suriye'de yapacağı seçimlere ve bunun üzerinden ABD yönetimine tepki gösterdi. Suriye ile işbirliği çağrısı yapan Bahçeli, sözde seçimleri "Türkiye'nin bölünmesinde yeni bir aşama' olarak niteleyip "İhanete geçit yoktur. ABD'nin terörizmi politik enstrüman olarak kullanması rezalettir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli konuşmasına İBB'nin Roma gezisine tepki göstererek başlayıp "73 kişilik kafileden oluşan ballı börekli Roma seyahatinden sonra İBB’nin müsriflikten bahsetmesine kimse itibar etmeyecektir!" yorumunu yaptı.

Ardından terör örgütü PKK'nın Suriye'de yapacağı sözde seçimlere değinen Bahçeli, seçimler üzerinden ABD yönetimine sert sözlerle yüklendi.

MHP lideri konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bölücü örgütün Rojova adı ile tarif ettiği yerde ABD'nin teröristlerle diyaloğu stratejik önemde gördüğü açıktır. Türkiye Suriye yönetimi ile karşılıklı el ele vererek iş birliği köprüsü inşa ederek terör örgütünün istilasına müsaade edilmemelidir. Askeri operasyonlarla terörizmin kökü kurutulmalıdır.

İhanete geçit yoktur. ABD'nin terörizmi politik enstrüman olarak kullanması rezalettir. ABD'nin komşu coğrafyalarda teröre verdiği destek Türkiye'ye aşırı tehdittir. Türkiye sömürge ülkesi ya da ABD'nin 51 eyaleti değildir, olması da mümkün değildir.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bizans heveslerini İstanbul üzerinde dolaştırmayı düşünen, gizli proje hazırlayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır. Ayasofya'nın camiye dönüşmesi ile uykuları kaçanların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

İBB'YE 'ROMA' TEPKİSİ

Özel uçak kiralanıp tam 37 gazetecinin yer aldığı toplamda 73 kişilik kafileden oluşan ballı börekli Roma seyahatinden sonra İBB’nin müsriflikten bahsetmesine kimse itibar etmeyecektir!

İstanbul can çekişmektedir. İstanbul kent uzlaşısı çatısı altında DEM’lenenlerin istismarına istilasına ve tahribatına ne yazık ki mahrum olmuştur. İstanbul’u yüzüstü bırakanların siyasi yüzsüzlüğü ise eninde sonunda yüzlerine vurulacaktır.

Zulüm 1453 yılında başladı diyenler Bizans uşaklarıdır. Bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail'in kanlı saldırıları aralıksız devam ediyor. Netanyahu yani 'caniyahu' başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Caniyahu'nun tutuklama talebinin acilen gerçekleştirilmelidir. Ülkemizin bir an önce yakalanma kararı çıkarılmalıdır.

İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır. Sultanların kralların cılız kınama mesajları akıl tutulmasıdır.

Bazı islam ülkelerinin bohem yöneticileri gerçekten de huzur bulabiliyorlar mı? Cumhurbaşkanımızın yüzde 10'u kadar Filistin davasının arkasında durabildiler mi?

İspanya ve Norveç'in Filistin'i tanımaları milletimizin yüreğine su serpmiştir. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti muhakkak tanınmalıdır. Demokrasi ve özgürlükten bahseden hiçbir devlet duyarsız kalmamalıdır. Bütün ülkeler samimiyet testinden geçmektedir.

SURİYE'DE PKK'NIN YAPACAĞI 11 HAZİRAN SEÇİMİ

ABD Suriye'nin kuzeyinde yeni bir oyun kurmaktadır. Suriye'nin kuzey doğusunda 11 Haziran'da sözde bölgesel seçimler yapılacak. Bu Türkiye'nin bölünmesinde yeni aşama demektir. Bölücü örgütün Rojova adı ile tarif ettiği yerde ABD'nin teröristlerle diyaloğu stratejik önemde gördüğü açıktır. Türkiye Suriye yönetimi ile karşılıklı el ele vererek iş birliği köprüsü inşa ederek terör örgütünün istilasına müsaade edilmemelidir. Askeri operasyonlarla terörizmin kökü kurutulmalıdır.

"TÜRKİYE SÖMÜRGE ÜLKESİ DEĞİLDİR"

İhanete geçit yoktur. ABD'nin terörizmi politik enstrüman olarak kullanması rezalettir. ABD'nin komşu coğrafyalarda teröre verdiği destek Türkiye'ye aşırı tehdittir. Türkiye sömürge ülkesi ya da ABD'nin 51 eyaleti değildir, olması da mümkün değildir.

Türkiye'nin başvurduğu savaş uçaklarının temin süreci hızlandırılmalıdır. ABD Afganistan'da yaptığı gibi Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli. Gayrimeşru tavırdan vazgeçmelidir. FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış mensupları Türkiye'ye teslim edilmelidir. ABD özellikle PKK, PYD ile bağını koparamıyorsa bu teröristleri kendi ülkelerine taşıyarak terör eyaleti kurması teklifimizdir. Alsınlar ihanetin sefasını sürdürsünler, toprak verip besleyip pışpışlasınlar ve kendi arkalarından vurulacakları beklemeye koyulsunlar.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Bir şeyin normalleşmesi için anormalliğin kötü müteffikinden arınmalıdır. Normal olmayan istismar tellaklarıdır. Yumuşamadan bahis açılıyorsa ilk önce neyin sertlik olduğu açıklanmalı. Elbette yumruklarımızı sıkalım demiyoruz. Normalleşmenin her kelimenin başına konulup hedeflerimizden ödün isteniyorsa hiç kimse boşuna çabalamasın.

Uçuk, kaçık ve garabet yumuşamaya karnımız tok, yüzümüz dönüktür. Normalleşmesi milli ve ahlaki normlara uyması gereken muhalefettir. Acemi nalbant gibi kah nahına kah mıhına vuran Özgür Bey'in bu gerçeği anlaması samimi dileğimdir. Yumuşama için önce Dem korkusuyla yüzleşmesi adam gibi duruş göstermesini tavsiye ediyorum. Saçma sorularla, seviyesiz ifadelerle bizim geri adım atacağımızı düşünüyorsa yanıldığını bir gün anlayacaktır.

Meclisteki tahriklere aldırmayın. Mehmetçilerimizi Meclis'e davet edeceğim hepsine istiklal marşı söyleteceğim.