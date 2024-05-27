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Kılıçdaroğlu'ndan "hançer" açıklaması! Yeniden aday mı oluyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kılıçdaroğlu&#039;ndan &quot;hançer&quot; açıklaması! Yeniden aday mı oluyor?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında "hançer" çıkışını değerlendirerek, "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz?" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, yeniden aday olup olmayacağı konusuna ilişkin, "delegeler isterse neden olmasın" sözlerini sarf etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV’ye konuk olarak gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Hançer" çıkışı, yeniden CHP'de aday olup olmayacağı vb. konularda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

SIRTINDAN MI HANÇERLENDİ?

Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım.

"AKLIMIN UCUNDAN GEÇMİYORDU"

Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım.

Kılıçdaroğlu'ndan

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Genel başkan olmak için mücadeleci olacaksınız, önünüze engeller çıkacak engelleri aşacaksınız. Böyle olması lazım genel başkan olmak için. Kurultay'da hiçbir zaman ben genel başkan olacağım demedim. Delegeler aday olarak gösterdiler.

"DELEGELER İSTERSE NEDEN OLMASIN"

Yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. Delegelere bağlı. Onlar önerirlerse olmayacağım demeyiz. Delegeler isterse neden olmasın.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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