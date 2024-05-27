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Sosyal medyada küfürlü paylaşımlar yapan Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sosyal medyada küfürlü paylaşımlar yapan Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çeken ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin arından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan astrolog Meral Güven gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda gündeme bomba gibi düştü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları yaptığı paylaşımlarından dolayı Güven hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re'sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları yaptığı paylaşımlarından dolayı Güven hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re'sen soruşturma başlattı. Meral Güven'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

6 AYRI SUÇU VAR

Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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