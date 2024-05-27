Mersin'de katliama yol açan otobüs şoförü tutuklandı

Mersin-Adana karayolu Tarsus Yenice Kavşağı'nda yolcu otobüsünü kullanırken karşı şeride geçerek binek otomobillere ve bir kamyona çarpıp 10 kişi hayatını kaybetmesine ve 9'u ağır 40 kişinin yaralanmasına yol açan şoför tutuklandı. Öte yandan tutuklanan şoför ilk ifadesinde, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım" dediği belirtildi.

Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana gelen katliam gibi kazada, otobüs şoförü hakkında karar belli oldu. 10 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan şoför tutuklandı.

OTOBÜSÜ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Saat 19:45 sıralarında Osmaniye'den Mersin'e gitmekte olan şehirlerarası bir yolcu otobüsü, yağışlı havada Tarsus ile Adana arasındaki Yenice Kavşağında kontrolü kaybederek karşı şeride geçti.

KAMYON VE 4 ARACA ÇARPTI

Yolcu otobüsü biri kamyon 4 binek araca çarptı. Kaza sonrası Mersin ve Adana istikametlerinde trafik durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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KAZADA 10 KİŞİ CAN VERDİ

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. yaralıların 9'unun durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yaralanan 40kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölen 10 kişinin kimlikleri ise belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden Ayla Çelik Teymen'in cenazesi hastanede dururken, Halil Şimşek'in cenazesi Adana'ya, diğer 8 kişinin naaşının da Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazada karşı şeride geçerek adeta katliama yol açan otobüs şoförü, A.G. (45) ise gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan otobüsü sürücüsü A.G., Tarsus Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü. Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.