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Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Mersin, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetmişti. Katliam gibi kazada vefat edenlerin kimlikleri belirlendi.

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde yaşandı. Adana istikametinden gelen yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli oldu - 1. Resim

10 KİŞİ ÖLDÜ, 39 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli oldu - 2. Resim

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölen 10 kişinin kimlikleri ise belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden Ayla Çelik Teymen'in cenazesi hastanede dururken, Halil Şimşek'in cenazesi Adana'ya, diğer 8 kişinin naaşının da Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi.

Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli oldu - 3. Resim

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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