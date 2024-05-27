Mersin'den sonra şimdi de Hatay! Kamyonun altında kaldılar

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2024 16:21 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 16:33 - Güncelleme:

Antakya, Yaralılar, Haber

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Mersin-Adana otoyolunda meydana gelen feci kazanın ardından Hatay'dan korkutan haber geldi. Bir hafriyat kamyonu devrildiği otomobili hurdaya çevirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.