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Mersin'den sonra şimdi de Hatay! Kamyonun altında kaldılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antakya, Yaralılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin-Adana otoyolunda meydana gelen feci kazanın ardından Hatay'dan korkutan haber geldi. Bir hafriyat kamyonu devrildiği otomobili hurdaya çevirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde hafriyat kamyonu içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. İlk belirlemelere göre, hurdaya dönen aracın içinde ezilme tehlikesi yaşayan vatandaşlarla beraber kamyonet sürücüsü de yaralandı.

Mersin'den sonra şimdi de Hatay! Kamyonun altında kaldılar - 1. Resim

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrilmesiyle facia gibi bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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