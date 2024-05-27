Mersin'den sonra şimdi de Hatay! Kamyonun altında kaldılar
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mersin-Adana otoyolunda meydana gelen feci kazanın ardından Hatay'dan korkutan haber geldi. Bir hafriyat kamyonu devrildiği otomobili hurdaya çevirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde hafriyat kamyonu içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. İlk belirlemelere göre, hurdaya dönen aracın içinde ezilme tehlikesi yaşayan vatandaşlarla beraber kamyonet sürücüsü de yaralandı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrilmesiyle facia gibi bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı