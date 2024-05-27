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Naci Görür belediye başkanlarını uyardı: Sadece bina yenilemek rant projesi olur

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Naci Görür belediye başkanlarını uyardı: Sadece bina yenilemek rant projesi olur
Prof. Dr. Naci Görür, Deprem Riski, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden belediye başkanlarına yönelik duyuru yayımladı. "Kentiniz deprem dirençli olsun istiyorsanız" diyerek depreme karşı bilimsel olarak yapılması gerekenleri açıklayan Görür, "Unutmayın bir kenti depreme hazırlamak ancak böyle olur. Yoksa sadece bina yenilemekle olmaz. O olsa olsa müteahhitlik projesi, rant projesi olur" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin pek çok ili deprem riski ile karşı karşıya. Prof. Dr. Naci Görür, X sosyal medya hesabı üzerinden belediye başkanlarına duyuruda bulunarak, deprem risklerini azaltıcı bilimsel tedbirleri açıkladı.

Prof. Dr. Görür'ün değerlendirmesi şöyle:

"KENTLERİMİZ TEHDİT ALTINDA"

Belediye Başkanlarımıza Duyuru: Kimi kentlerimiz deprem açısından çok tehlikeli, kimisi ise görece daha az tehlikeli ama hepsi de öyle veya böyle tehdit altında. Bu ülkemizin tektonik özelliklerinden dolayı böyle.

"BİLİMSEL OLARAK ARAŞTIRILMALI"

Belediye başkanı olarak kentiniz deprem dirençli olsun istiyorsanız yapacağınız işler şunlar: Kentin ciddi bir mikro-bölgeleme çalışmasını yapmalı ve kentinizin mekan kullanımı, imarı, iskanı, ve tüm fiziksel gelişimini bu çalışmanın verilerine göre planlamalısınız. Kentinizi tehdit eden depremi üretecek fay sistemini bu çalışmaya göre analiz edip eğer bu sistem çalışırsa kente nasıl hasar vereceğini bilimsel olarak araştırmalısınız.

"DEPREMDEN ÖNCE ÇALIŞILMALI"

Deprem sırasındaki hasar ve can kaybınızı kentinizin şu bileşenlerini analiz ederek bulabilirsiniz: Halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevre ve ekonomi. Bu analizler deprem gelmeden önce yapılmalı ve deprem gelirse bu bileşenlerin nasıl zarar göreceği bulunmalıdır. Daha sonra da depremden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır.

"SADECE BİNA YENİLEMEK RANT PROJESİ OLUR"

Unutmayın bir kenti depreme hazırlamak ancak böyle olur. Yoksa sadece bina yenilemekle olmaz. O olsa olsa müteahhitlik projesi, rant projesi olur. Yerel yönetimlerin el değiştirdiği bu süreçte ilgililere önemle duyurulur. Sevgiyle.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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