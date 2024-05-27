Memur ve emekliler dikkat, hesaplar yapıldı! Zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilere yapılacak zamların kesinlik kazanması bekleniyor. Öte yandan öğretmen, polis, mühendis, doktor ve hemşire dahil bütün meslek gruplarında tahmin edilen zamlı maaşlar hesaplandı. İşte temmuz ayından itibaren beklenen ortalama zamlı memur ve memur emeklisi maaşları...

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yapılacak enflasyon zammını bekliyor.

Mayıs ve haziran aylarındaki TÜFE rakamları açıklandıktan sonra, maaşlarının kesinlik kazanacağı öngörülüyor.

Ayrıca hesaplarına yüzde 10'luk toplu sözleşme zammının da yapılacağı ifade ediliyor.

TÜİK AÇIKLAYACAK, GÖZLER 3 HAZİRAN'DA

3 Haziran Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı için enflasyon rakamlarını duyuracak.

5 aylık memur enflasyon farkı netlik kazanmış olacak.

4 AYLIK ORAN ORTADA

Nisan ayında TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise yüzde 69,80 seviyesini gördü.

Tüketici Fiyat Endeksi 2207,50 seviyesine ulaştı.

Açıklanan rakamlara göre memurlara yapılacak zam tablosu şöyle:

- 4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 18,72

- 4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı oranı: Yüzde 18,72

- Aylık memur enflasyon farkı oranı: Yüzde 3,23

- 4 aylık enflasyon farkı dahil zammı: Yüzde 13,56

TEMMUZDA MAAŞLAR ORTALAMA NE KADAR OLACAK?

4 aylık kesinleşen enflasyon oranı ve 6 aylık enflasyon görüşlerine göre memur ve memur emeklisi maaşları netleşti.

En düşük memur maaşı 39 bin TL'nin üstüne çıkacağı, ortalama memur maaşının da 44 bin-44 bin 500 TL bandında olacağı hesaplandı.

Memur emeklisinde taban aylık ise 17 bin 500 TL bandında olacak.

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri de memur zam oranı kadar artırılacak.

MEMUR MAAŞLARI (2024 OCAK - 4 AYLIK %13,56 - 6 AYLIK %20)

ÜNİVERSİTE MEZUNU ŞUBE MÜDÜRÜ

- 48.414 TL

- 54.979 TL

- 58.097 TL

ÜNİVERSİTE MEZUNU - MEMUR

- 34.217 TL

- 38.857 TL

- 41.060 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

- 44.066 TL

- 50.041 TL

- 52.879 TL

ÖĞRETMEN 1/4

- 39.763 TL

- 45.155 TL

- 47.716 TL

BAŞKOMİSER 1/3

- 48.675 TL

- 55.275 TL

- 58.410 TL

POLİS MEMURU 8/1

- 44.047 TL

- 50.020 TL

- 52.856 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

- 55.464 TL

- 62.985 TL

- 66.557 TL

ÜNİVERSİTE MEZUNU - HEMŞİRE

- 39.444 TL

- 44.793 TL

- 47.333 TL

MÜHENDİS 1/4

- 49.415 TL

- 56.116 TL

- 59.298 TL

LİSE MEZUNU - TEKNİSYEN

- 35.111 TL

- 39.872 TL

- 42.133 TL

PROFESÖR 1/4

- 71.806 TL

- 81.543 TL

- 86.167 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

- 47.387 TL

- 53.813 TL

- 56.864 TL

VAİZ 1/4

- 41.205 TL

- 46.792 TL

- 49.446 TL

AVUKAT 1/4

- 47.087 TL

- 53.472 TL

- 56.504 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (2024 OCAK - 4 AYLIK %13,56 - 6 AYLIK %20)

MÜSTEŞAR 1/1

- 53.597 TL

- 60.865 TL

- 64.316 TL

GENEL MÜDÜR 1/1

- 47.438 TL

- 53.871 TL

- 56.926 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4

- 18.616 TL

- 21.140 TL

- 22.339 TL

MEMUR (LİSANS) 4/1

- 14.574 TL

- 16.550 TL

- 17.489 TL

ÖĞRETMEN 1/4

- 22.076 TL

- 25.070 TL

- 26.491 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

- 31.254 TL

- 35.492 TL

- 37.505 TL

BAŞKOMİSER 1/4

- 22.076 TL

- 25.070 TL

- 26.491 TL

POLİS MEMURU 1/4

- 22.076 TL

- 25.070 TL

- 26.491 TL

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4

- 22.076 TL

- 25.070 TL

- 26.491 TL

MÜHENDİS 1/4

- 22.104 TL

- 25.101 TL

- 26.525 TL

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4

- 15.870 TL

- 18.022 TL

- 19.044 TL

PRATİSYEN HEKİM 1/4

- 32.626 TL

- 37.050 TL

- 39.151 TL

PROFESÖR 1/4

- 38.324 TL

- 43.521 TL

- 45.989 TL

İMAM HATİP

- 22.076 TL

- 25.070 TL

- 26.491 TL

AVUKAT 1/4

- 22.076 TL

- 25.070 TL

- 26.491 TL