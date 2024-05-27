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İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı
Çankırı, Araştırma Görevlisi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen bir programda İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde ÇAKÜFEST etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansta araştırma görevlisi M.Ç., saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadı. Yaşanan olayın ardından gelen tepkiler üzerine Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alındı.

AÇIĞA ALINDI

Üniversiteden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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