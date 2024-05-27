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Boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı
Boşanma, Silahlı Saldırı, Çorlu Devlet Hastanesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşine çıkan tartışmada kurşun yağdırdı. Kadın ağır yaralanırken, zanlı kaçtı.

Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Armada City mevkiinde M.K., boşanma aşamasındaki eşi S.K. ile börekçide bir araya geldi.

AĞIR YARALANDI

Çocukların velayeti konusunda çıkan anlaşmazlık üzerine silahına sarılan S.K., M.K’ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Öte yandan silahlı saldırı esnasında mermi isabet eden iş yerinin camında hasar meydana geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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