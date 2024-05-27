Boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşine çıkan tartışmada kurşun yağdırdı. Kadın ağır yaralanırken, zanlı kaçtı.
Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Armada City mevkiinde M.K., boşanma aşamasındaki eşi S.K. ile börekçide bir araya geldi.
AĞIR YARALANDI
Çocukların velayeti konusunda çıkan anlaşmazlık üzerine silahına sarılan S.K., M.K’ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HER YERDE ARANIYOR
Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Öte yandan silahlı saldırı esnasında mermi isabet eden iş yerinin camında hasar meydana geldi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı