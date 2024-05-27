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Reisi'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin son görüntüleri yayınlandı. Reisi, helikoptere binmeden önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le vedalaşarak cemaat ile namaz kıldı, ardından ölümüne yol açan helikoptere bindi. Helikoptere bindiği anlar ise, saniye saniye kameralara yansıdı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs tarihinde helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yeni gelişmeler devam yaşanıyor. Son olarak Reisi'nin helikoptere binerken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU YAYINLADI

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin son görüntülerini paylaştı. Helikopter kazasından dakikalar önce çekilen görüntüler "Kazanın Anlatısı" isimli bir belgesel ile yayınlandı.

Reisi'nin son görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

ALİYEV'LE VEDALAŞTI

Görüntülerde, Reisi'nin kritik görüşme sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile vedalaştığı, ardından cemaat ile namaz kıldıktan sonra kırıma uğrayan helikoptere bindiği görüldü.

Reisi'nin son görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

Reisi'nin son görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

ENKAZI AKINCI BULDU

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Reisi'nin son görüntüleri ortaya çıktı - 4. Resim

SEÇİM 28 HAZİRAN'DA

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi. Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı.

Reisi'nin son görüntüleri ortaya çıktı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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