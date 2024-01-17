Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    CHP'de kazan kaynıyor! Cem Küçük son kulisi paylaştı: "Özel İmamoğlu'ndan rahatsız"

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yerel seçim hızla yaklaşırken ana muhalefet partisi CHP'de kazan kaynıyor. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, son kulis bilgisini paylaştı. Özgür Özel'in İmamoğlu'ndan rahatsız olduğunu ve karşı harekete geçtiğini söyleyen Cem Küçük, "Kemal beyin ekibiyle temas halinde, Ankara'da ofis açılıyormuş" dedi.

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeniden seçim atmosferine girdi. Seçmen 31 Mart günü yerel yöneticilerini seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek. Kritik seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazan kaynıyor. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, CHP lideri Özgür Özel'in, yerel seçimlerde İstanbul'dan yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'ndan rahatsız olduğunu söyledi.

    "ÖZEL, İMAMOĞLU'NDAN RAHATSIZ"

    TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programında konuşan Cem Küçük, edindiği son kulis bilgisini paylaştı. Cem Küçük, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan rahatsız olduğunu söyledi. Özgür Özel'in İmamoğlu'na karşı harekete geçtiğini söyleyen Cem Küçük, "Kemal beyin ekibiyle temas halinde, Ankara'da ofis açılıyormuş" dedi.

    "KARŞI HAMLE İÇİN KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİYLE DİRSEK TEMASI"

    Yaşar Tüzün'ün İdare Amirliği için oynalacağını söyleyen Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

    "Bir kulis bilgim var. Özgür Özel de İmamoğlu'ndan rahatsız. Kemal beyin (eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu) ekibiyle temas halinde. Engin Özkoç'a da Ankara'da bir ofis açılıyormuş. İmamoğlu'na mukavemet için... Yani ona karşı siyaset yapmak için. Çünkü İmamoğlu'nun istekleri, dayatmaları bitmiyor. Şu aday olsun bu aday olsun diye. Hem mevcut milletvekillerinin çoğunluğu hem de Özgür Özel bu durumdan rahatsız."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cem KüçükCHPÖzgür Özel
    Haberler > Politika > CHP'de kazan kaynıyor! Cem Küçük son kulisi paylaştı: "Özel İmamoğlu'ndan rahatsız"
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Özgür Özel'den DEM Parti eleştirilerine cevap: "Atatürk'e veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur" - PolitikaÖzgür Özel'den DEM Parti eleştirilerine cevap!Meclis'te dikkat çeken görüntü! Özgür Özel 'terörle mücadele' anlatılırken uyuyakaldı - Politika'Terörle mücadele' anlatılırken uyuyakaldı!Son seçim anketi sonucu açıklandı! İşte İstanbul ve Ankara'da seçmenin tercihi - Politikaİstanbul ve Ankara'da seçmenin tercihi belli olduYeniden Refah Partisi: AK Parti'yle görüşmeler kesildi - PolitikaSuat Kılıç duyurdu: AK Parti'yle görüşmeler kesildiÖzel ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi - PolitikaÖzel ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldiMurat Kurum’dan rakibi İmamoğlu’na ‘temsilci’ cevabı: Yabancı büyükelçilerle görüşmeye devam etsin - PolitikaKurum'dan İmamoğlu’na ‘temsilci’ cevabıKabine toplantısı başladı mı? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem konuları neler? - PolitikaKabine toplantısı başladı mı? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem konuları neler?Davutoğlu'ndan CHP'ye 'teröre karşı ortak duruş' çağrısı - PolitikaDavutoğlu'ndan CHP'ye 'teröre karşı ortak duruş' çağrısıİYİ Parti'de istifa depremi sürüyor: Adana İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa etti - PolitikaAdana İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa ettiAkşener, İYİ Parti'den istifa eden isimleri engelledi - PolitikaAkşener, İYİ Parti'den istifa eden isimleri engelledi
    Sonraki Haber Yükleniyor...