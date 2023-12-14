CHP’nin belediye başkan adayları kimler oldu? CHP İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu, Balıkesir adayı kim oldu?

14 Aralık 2023 21:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 21:20

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP belediye başkanı adayları kimler? CHP İBB adayı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim oldu merak ediliyordu. Peki, CHP İstanbul adayı kim oldu, Ekrem İmamoğlu aday mı? İşte, CHP Ankara, Bursa, Bolu, Balıkesir belediye başkanı adayları haberimizde…

CHP’NİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI KİMLER OLDU?

CHP tarafından şimdiye kadar açıklanan belediye başkan adayları şu şekildedir:

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş oldu.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey oldu.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın oldu.

CHP Bolu Belediye Başkanı adayı Tanju Özcan oldu.

CHP İZMİR ADAYI AÇIKLANDI MI?

Öte yandan kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na yakın duran ve yerel eçimlerde bir kez daha aday olmak istediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'in açıklamalarına alınmıştı.

Özgür Özel konuşmasında "Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DE ADAYLAR BELLİ OLDU

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da da Mansur Yavaş’ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.

Bolu’da da Tanju Özcan tekrar aday gösterildi. Balıkesir’de Ahmet Akın aday gösterilirken Bursa’da da Mustafa Bozbey ilan edildi.

CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, "Parti Meclisimizin oy birliğiyle aldığı kararla Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu başkanlarımızı tebrik ederiz. GENÇLERLE BİRLİKTE YENİDEN ZAFERE!" ifadeleri kullanıldı.