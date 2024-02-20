Erdoğan'dan 'AYM-Yargıtay' mesajı: Çözüm bekleyen sorunlar var

Hakim ve cumhuriyet savcıları kura töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi-Yargıtay arasındaki tartışmalarına işaret ederek yeni anayasa vurgusu yaptı. Erdoğan, yargının çözüm bekleyen sorunları olduğuna dikkat çekerek 'Meclis'te uzlaşma' mesajı verdi: Eğer bu konuda Meclis'te bir mutabakat temin edebilirsek meseleyi kökten çözmüş olacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde bir süredir devam eden Anayasa Mahkemesi-Yargıtay tartışmaları vardı. Yargıda çözüm bekleyen sorunlar olduğuna vurgu yapan Erdoğan, sorunların sebebi olarak 'anlayış farklılıkları ve eski anlayışlar'ı işaret etti.

Bu konuda taraf değil, hakem mevkiinde olacaklarını bir kez daha hatırlatan Erdoğan, sorunun çözümü için yeni anayasayı ve Meclis'te uzlaşmayı işaret etti.

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ' VURGUSU

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Adalet içinde yaşadığımız evrenin ruhudur. Bu ruhu kaybedersek diğer hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Adaletin kaybolduğu toplumların kısa sürede yıkılıp gittiğini gördük.

Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmanız gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum.

Adalet sistemimizi güçlendirmeyi 4 temel önceliğimizden biri olarak belirledik. Anayasamızda ve temel kanunlarımızdaki temel düzenlemeleri hayata geçirmek diğer yandan adalet teşkilatımızı güçlendirmek için zorlu bir mücadele yürüttük.

'ADALET TEŞKİLATIMIZI DARBECİ ZİHNİYETTEN TEMİZLEMEYE ÇALIŞTIK'

Hep birlikte 28 Şubat döneminde yargı desteğiyle post-modern darbe yapıldığına da 17-25 Aralık'ta da 15 Temmuz'da da şahit olmadık mı? Yargının personelinden binasına kadar vazifesini hakkıyla yerine getirmesini zorlaştıran fiziki eksikliklerini yerine getirirken adalet teşkilatımızı da darbeci zihniyetten temizlemeye çalıştık.

Darbe girişiminin yanı sıra terör başta olmak üzere demokrasimizi kast eden pek çok badireyle karşılaştık. Adalet teşkilatımızı yeniden milletimiz adına karar veren bir güç haline getirmek için çok uğraştık. Yasama, yürütmesiyle yargısıyla ülkemizin huzurunu güçlendirmek için sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda onurlu duruşumuz miras bırakacağımız bir iftihar beratıdır.

(Çağlayan Adliyesi'ne yapılan saldırı girişimi) Teröristler adliyeye girmeyi başarsaydı neler yaşanabileceğini tahmin bile edemiyoruz.

Yasamasıyla yürütmesiyle yargısıyla ülkemizin güvenliğini güçlendirmek için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

'YARGIMIZIN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI VAR'

Yasama ve yürütme gibi yargımızın da hala çözüm bekleyen sorunları vardı. Bunların bir kısmı anayasa ve yasalarımızda yapılması gereken değişikliklerle ilgilidir. Bir kısmı da kurumlar arasındaki anlayış farklılıkları ve eski anlayışlardan kaynaklanmaktadır.

Daha önce hayata geçirdiğimiz çalışmaların bir üst safhasını oluşturan yargı reformu strateji belgemizi 2019'da paylaştık. Bu belgedeki yol haritamızı adım adım takip ediyoruz.

Meclis'e sunulan 8. Yargı Paketi, bu strateji belgesinin adımlarından biridir. Yargı paketimizi önümüzdeki dönemde yenileri takip edecektir.

'BİZE DÜŞEN TARAF OLMAK DEĞİL, SORUNU ÇÖZECEK MEKANİZMALARI İŞLETMEK'

(Anayasa Mahkemesi-Yargıtay arasındaki tartışmalara ilişkin) Yüksek yargı kurumlarımız arasında hem kendilerini yıpratan hem de vatandaşlarımızın adalete olan güvenini sarsan bazı tartışmalara şahit oluyoruz. Bu konuda taraf değil, hakem mevkiinde bulunduğumuzu açıkladık. Bu tavrımızı halen muhafaza ediyoruz, edeceğiz. Yürütmenin başı ve yasama organındaki en büyük gruba sahip partinin başkanı sıfatıyla bize düşen taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir.

Yüksek yargı kurumlarımıza yükselen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Eskiden beri aralarında bir hiyerarşi tartışması yaşandığını biliyoruz. Vazife tanımıyla konumları belirlenen yüksek yargı kurumları arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz.

'MECLİS'TE MUTABAKAT OLURSA MESELEYİ KÖKTEN ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ'

Yargıdaki bu dağınık görüntüyü ortadan kaldırmak için hem anayasa hem yasa düzeyinde çalışılması gereken daha pek çok husus olduğunun farkındayız. Meclis'te geniş bir uzlaşma zemini oluşturulması gerekiyor. Eğer bu konuda Meclis'te bir mutabakat temin edebilirsek meseleyi kökten çözmüş olacağız. Ülkemiz bu gereksiz ve yargıya zarar veren tartışmalardan bir an önce kurtulmalıdır."