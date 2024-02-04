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    • Yargıtay ve AYM tartışmalarını işaret etti: Adalet Bakanı Tunç'tan kanun düzenlemesi sinyali

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Yargıtay ve AYM tartışmalarını işaret etti: Adalet Bakanı Tunç&#039;tan kanun düzenlemesi sinyali
    Can Atalay, Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Can Atalay yargılamasında ortaya çıkan Yargıtay-AYM gerilimine işaret eden Adalet Bakanı Tunç, "Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bu tür tartışmaların devam etmemesi için bu tür kanun düzenlemelerine ihtiyaç var" dedi.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yargılama süreciyle birlikte ortaya çıkan Yargıtay-Anayasa Mahkemesi (AYM) tartışmalarına ilişkin Kanal 7 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

    Tunç, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olup olmaması yönünde bir tartışma söz konusu olduğuna işaret etti.

    'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİRİR'

    Anayasa'nın 153. maddesindeki Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcılığını düzenleyen maddenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Tunç, "Bunlar Anayasa değişikliği gerektiren hususlar. Aslında Anayasa'da, Anayasa Mahkememizin yapısıyla ilgili bireysel başvuru mekanizmasıyla uyumlu bir yapılanmanın da olması lazım. Bu da Anayasa değişikliği gerektirir" diye konuştu.

    'YARGITAY İLE ANAYASA MAHKEMESİ ARASINDA TARTIŞMALARIN DEVAM ETMEMESİ İÇİN...'

    Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun arasında çelişki olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

    "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının da CMK anlamında yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması lazım. Yoksa bu tartışmalar ileride de ortaya çıkar. İleride de ortaya çıkmaması anlamında özellikle adliye mahkemeleriyle, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bu tür tartışmaların devam etmemesi için bu tür kanun düzenlemelerine ihtiyaç var."

    Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Mecliste takip ettiklerini söyledi.

    'YIKILAN 15 ADLİYE İÇİN İHALE SÜREÇLERİ BAŞLADI'

    Tunç'un diğer gündemi ise yıldönümü yaklaşan Kahramanmaraş merkezli depremlerdi. Tunç, bölgede ilk etapta 1000 hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 8 bin 951 adliye personeli ve 538 adli tıp uzmanının görevlendirildiğini bildirdi.

    Tunç, yıkılan 15 adliye için hızlı şekilde ihale süreçlerini başlattıklarını aktardı.

    Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, bunlardan 267'si hakkındaki tutuklama, 984'ü için ise adli kontrol kararının devam ettiğini anlatan Tunç, "Bunların içerisinde müteahhitler, yapı sorumluları, yapı sahipleri, binada sonradan değişiklik yapanlar var" bilgisini paylaştı.

    Şu ana kadar 812 dosyada bilirkişi raporunun geldiğini, 1783 dosyanın da bilirkişide olduğunu kaydeden Tunç, 1007 dosyanın ise bilirkişiye gönderilmesinin beklendiğini söyledi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Can AtalayYılmaz TunçAnayasa MahkemesiYargıtay
    Haberler > Politika > Yargıtay ve AYM tartışmalarını işaret etti: Adalet Bakanı Tunç'tan kanun düzenlemesi sinyali
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