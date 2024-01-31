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    • CHP'nin Can Atalay itirazı reddedildi 

    Ana muhalefet partisi CHP'nin TİP'li Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili yaptığı "Katibin konuşulması duyulmadı, kararın bağlayıcılığı yok" itirazı reddedildi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;nin Can Atalay itirazı reddedildi 
    CHP, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gezi Davası'ndan 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği dün Meclis'te okunan kararla düşürülmüştü. Karar okunurken muhalefet vekilleri kürsüye yürümüş ve Meclis'te büyük kargaşa çıkmıştı. Karar sonrası ana muhalefet partisi CHP'den itiraz gelmişti. 

    CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

    CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili "Katibin konuşulması duyulmadı, kararın bağlayıcılığı yok" diyerek itirazda bulunacaklarını belirtmişti. CHP'nin itirazı bugün reddedildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Gerekli okuma yapılmış ve itiraz reddedilmiştir" dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili hak ihlali sayarak kararı durdurmuştu. Ancak Yargıtay, ilk kararında diretip dosyayı yeniden AYM'ye göndermişti. AYM ise bir kez daha aynı kararı vermişti. Karar sonrası Yargıtay, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AYM-Yargıtay krizi olarak gündeme yansıyan olayda sonuç olarak Yargıtay'ın dediği oldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CHP
    Haberler > Gündem > CHP'nin Can Atalay itirazı reddedildi 
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