Can Atalay kararına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ilk açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil" diyen Kurtulmuş, iki yargı kurumu arasındaki ihtilafın tarafının Meclis olmadığını kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazetecilerin "Can Atalay kararı üzerinden CHP ve Türkiye İşçi Partisi vatandaşları sokağa davet etti” sözleri üzerine, “Milletimizin verdiği yetkiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, milletimizi temsilen ülkeler arasında diplomatik ilişkileri arttırmak ve parlamenter diplomasinin imkanlarından istifade etmek için görüşmeler yaparken, böyle bir çalışmanın içerisindeyken benim şahsımı da işin içerisinde katan, hatta bu ziyaretle Atalay'ın kararının okutulmasını bir şekilde ilişkilendiren bazı açıklamaları kategorik olarak reddettiğimi ifade etmek isterim. Bunlar haksız ve doğru olmayan yorumlardır. Bu ziyaretler aylar öncesinden planlanmıştır. Efendim niye Meclis Başkanı burada yokken okundu meselesi? Meclis Başkanı'nın teamüller gereği Meclisi ne zaman yöneteceği bellidir. Biz bu hafta Ankara’da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı. Çünkü Meclisin çalışmalarında Genel Kurul yönetimi nöbetçi başkanvekili tarafından deruhte edilmektedir. Dolayısıyla bu süreci, hele hele buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değildir” ifadelerini kullandı.

"İSMİ MECLİSTE OKUNDU, TUTUKLU OLDUĞU İÇİN GELEMEDİ"

Kurtulmuş, iki yargı kurumu arasındaki ihtilafın tarafının Meclis olmadığını kaydederek, “Bu süreçte Meclisin taraf olmaması için de özel bir özen gösterdik. En başta Meclisin ilk açıldığı gün Atalay’ın ismi okundu, davet edildi. Tabii tutuklu olduğu için gelemedi. Arkasından özlük hakları verildi, danışmanları atandı. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Komisyonuna bağımsız milletvekillerine düşen kontenjandan yine bütün partilerin ortak anlayışıyla başkanlık divanında Can Atalay’ın olmasıyla ilgili ortak bir yaklaşım sergilendi. Ben bunu defaatle daha evvel de söylemiştim. Yani bu süreçte Meclisin tavrı bellidir. Bizim yerel mahkeme adına karar verip, Meclis olarak Atalay'ın tutukluluk halini kaldırmak gibi bir yetkimiz yok. Dolayısıyla fiili olarak tutukluluk süreci devam etti” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Yüksek yargı birbirleriyle çelişen, kararları farklılaşan kurumlar olmanın ötesine geçmelidir. Her birisinin fonksiyonu bellidir. Her birisinin vazifesi bellidir. Hiçbir mahkeme, devletin diğer kurumlarının üzerinde bir hak ve yetkiye sahip değildir. Dolayısıyla bütün bunların yeniden düzenlenmesi, örneğin 153. madde, 138. maddelerin yeniden düzenlenmesi ve 14. maddesinde devlete karşı işlenen suçları belirleyen faaliyetlerin daha sarih, daha açık bir hale getirilmesi için bazı değişikliklerin yapılması gerekir. Meseleyi şahsileştirmemek gerekir derken, bu ya da benzeri problemleri sistemik olarak çözmenin Meclisin görevi olduğunu hatırlatmak isterim.”

Kurtulmuş, Atalay’a ilişkin Yargıtay kararının okutulmasının geriye bırakılmasına yönelik eleştirilere ise şöyle cevap verdi:

“Daha evvel de bitmişti, niye okutmadınız da şimdi okutuyorsunuz. Kararın okutulmasında acele edilmeyerek hem ilgili milletvekiline hukuki yolları tüketme, hem de yüksek mahkemelere aralarındaki içtihat farklılıklarını hal yoluna koyma imkânı verilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararlarını hukuki açıdan denetleme durumunda olmadığımız gibi icrası konumunda da bulunmuyoruz. Muhatap derece mahkemesidir.”