Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul pazartesi günü başka bir güne uyanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde İBB yönetimine eleştirilerde bulundu. CHP'nin algı belediyeciliği yaptığını söyleyen Erdoğan, sandıkları sahip çıkılması çağrısında bulunarak "İstanbul pazartesi günü başka bir güne uyanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere sayılı saatler kala Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitinginde seçmene seslendi.

Burada, İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Cürmü kadar yer yakanların Arnavutköy'e bir hizmeti olur mu? Kimileri de kayak yapmaya İsviçre’ye gider. İstanbul’u sel alır, ama İBB başkanı meydanda yok" dedi.

Erdoğan, yarınki seçimlerde sandıklara sahip çıkılması çağrısında bulunup "Pazartesiden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak" ifadelerini kullandı.

35 BİN KİŞİ MİTİNGE KATILDI

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Buradaki katılımı sorduk, 35 bin! Sandığa gümbür gümbür giderken, Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe, Murat Kurum kardeşime ve Mustafa Candanoğlu'na teslim ediyor muyuz? Yarın da sandıklara sahip çıkacağız.

Cürmü kadar yer yakanların Arnavutköy'e bir hizmeti olur mu?

Murat Kurum kim? Benim kabinemde bakan arkadaşım. Şimdi de bakanlıktan aldık, belediye başkan adayı yaptık. Belediyecilik ne biz biliriz. Şehirciliği bilen bakan arkadaşımı buraya getirdik. İş bileni göndereceğiz dedik.

"5 YIL DAHA KAYBEDEMEZ"

İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye takatinin kalmadığını anlatacağız.

Pazartesiden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak.

Kimi insan iş yapar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre’ye gider. İstanbul’u sel alır, ama İBB başkanı meydanda yok. Kimisi eser üretir, kimisi de polemik peşinde koşar.

Kastamonu'da sel afeti oldu, Murat Kurum çizmeleriyle ordaydı. Deprem oldu, Murat Kurum çizmeleriyle ordaydı. Peki bunlar neredeydi? Ara da bul.

"MUHALEFETİN TAKOZ SİYASETİ..."

Muhalefetin buraya uçak inmez dediği havalimanı ülkemizin gururu haline geldi. Murat Kurum dışında adaylara baktığımızda bunlar kiminle yarışıyor. Murat kardeşim seçimi kazanınca kim kazanacak Arnavutköy kazanacak.

Çam ve Sakura Hastanesi'nin birkaç metrelik yolunu bile yapmadılar.

Şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık, ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı.

Bu sonradan gelenlerin Arnavutköylü kardeşimle derdi yok bizim derdimiz var. İnşallah sizden gelecek müjdeyi Ankara'dan takip edeceğim.

Cumhurbaşkanınız olarak biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Murat kardeşim de hizmetkar olacaktır.