Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime sayılı günler kala yoğun mesaisi devam ediyor. Erdoğan, mitinglerine bugün Konya'da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için miting programına 10 Şubat’ta Zonguldak'ta başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sırasıyla Şırnak, Mardin, Ağrı, Van, Hakkari ve Erzurum’da mitingler düzenledi.

HAFTANIN SON MİTİNGİ KONYA'DA

Erdoğan, haftanın son mitinginde Konyalılara hitap edecek. Kılıçarslan Meydanı’ndaki miting, saat 14.00’te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.