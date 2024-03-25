Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada! AK Parti kararsız seçmene yoğunlaştı

Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada! AK Parti kararsız seçmene yoğunlaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada! AK Parti kararsız seçmene yoğunlaştı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için son haftaya girildi. Siyasi partiler son programlarını kararsız seçmenlere yönelik düzenledi. 40'tan fazla ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son güne kadar sahada olacak...

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Yerel seçimlere kısa süre kaldı. 60 milyonu aşkın kişinin oy kullanacağı seçimlerin sonucunu kararsızların tercihi belirleyecek. Siyasi partiler de son günlerde propagandalarını kararsız seçmene yönelik yürütüyor. Ramazan ayında yüz yüze temaslarını artıran AK Parti teşkilatı, iftar ve sahur programlarında vatandaşla bir araya geliyor. Hedef, kararsız seçmenin yanı sıra ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 gencin de gönlüne girmek. 

ERDOĞAN SON GÜNE KADAR MİTİNGLERİNİ SÜRDÜRECEK

Öte yandan şu ana kadar 40’ı aşkın ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son güne kadar mitinglerini sürdürecek. Bugün Tokat ve Çorum’da miting yapacak olan Erdoğan’ın hafta boyunca, Aksaray, Yozgat, Diyarbakır, Batman, Kocaeli ve Bursa’da vatandaşlarla buluşması, son gün ise geçmiş seçimlerde olduğu gibi İstanbul’un ilçelerinde mini mitingler düzenlemesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan 'Yeniden Büyük İstanbul' mitinginde 1 nisan hedefini açıkladı: Hizmet siyasetini tekrar başlatacağız - PolitikaErdoğan 1 nisan hedefini açıkladıMeydan ne diyor? - PolitikaMillî Görüş tabanına mesajSon düzlüğe girerken... - PolitikaDEM Parti seçmeni ne yapacak?Murat Kurum, seçim sonrası yapacağı ilk işi açıkladı - PolitikaMurat Kurum, seçim sonrası yapacağı ilk işi açıkladıİyi Parti lideri Akşener efsane sözü çürüttü: "İstanbul'u alan demek ki..." - Politikaİyi Parti lideri Akşener efsane sözü çürüttüMuharrem İnce'den eski partisi hakkında çarpıcı sözler: "DEM ile gizli nikah kıydı" - Politikaİnce'den CHP'ye DEM eleştirisiCHP lideri Özel'i şaşırtan slogan, hemen düzeltti - Politika"Evladım o mesajı mı verdik?”Kendisini 'Yerli patates' olarak tanıtıyor! Seçim öncesi gövde gösterisi yaptı: 81 proje açıkladı - PolitikaKendisini 'Yerli patates' olarak tanıtıyor! Seçim öncesi gövde gösterisi yaptı: 81 proje açıkladıTurgut Altınok, Mansur Yavaş'ın mal varlığı takas teklifine cevap verdi - Politika"Londra'dan aldığı evle değişiyorsa tabii"İstanbul yarışında son durum! Hakan Bayrakçı'dan kritik ilçeler için tahminler... Dikkat çeken İyi Parti detayı - PolitikaDikkat çeken İyi Parti detayı
Sonraki Haber Yükleniyor...