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    • Haberler > Politika > DEM Parti'nin 6 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

    DEM Parti'nin 6 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    DEM Parti&#039;nin 6 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu
    Ankara, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    37 günün kaldığı yerel seçimler için partilerin aday belirleme mesaisi devam ediyor. Bu kapsamda DEM Parti'nin 6 büyükşehir belediye başkan adayı daha belli oldu.

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimi için Türkiye, 37 gün sonra sandığa gidecek. Yerel seçimler için kritik viraja yaklaşılırken partilerin aday mesaisi de devam ediyor. Bu kapsamda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 6 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu. 

    DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 6 büyükşehir belediye başkan adayını tanıttı.

    Buna göre DEM Parti'nin 6 büyükşehirde belediye başkan adayları şunlar:

    Adana Büyükşehir Belediyesi Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Suzan Koç ve Raif Kanat

    Hatay Büyükşehir Belediyesi Perihan Pakize Sinemillioğlu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkan Aslan ve Akın Birdal

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Candan Süsoy ve Yusuf Uludağ

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir

    Öte yandan DEM Parti, İzmir, Muğla ve Balıkesir’in merkez ve tüm ilçelerinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı almış. İzmir adayı Akın Birdal olmuştu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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