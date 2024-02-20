DEM Parti İstanbul'da aday çıkaramadı mı?

Siyasi partilerin 31 Mart yerel seçimleri için belirledikleri aday listelerini seçim kurullarına teslim etme süresi sona erdi. DEM Parti'nin İBB başkan adaylığı başvurusu için geç kalındığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aday listesini kabul etmediği iddia edildi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise, "Herhangi bir gecikme yok, başvurumuzu vaktinde yaptık" dedi.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Seçimleri için 39 gün sonra sandığa gidecek. Siyasi partilerin yerel seçimler için belirledikleri aday listelerini seçim kurullarına teslim etme süresi ise bugün saat 17.00'de sona erdi. Partiler, listelerindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta yayınlanacak.

Seçim için kritik viraja yaklaşılırken Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Beeldiye (İBB) Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı, bu yüzden de İstanbul İl Seçim Kurulu’nun aday listesini kabul etmediği iddia edildi.

'BAŞVURUMUZU YAPTIK, SORUN YOK'

Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanladı. Doğan "Başvurumuzu yaptık, sorun yok" dedi.

DEM Parti resmi X hesabından yapılan açıklamada da "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır" denildi.

DEM PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI KİM?

DEM Parti, 31 Mart yerel seçimleri aralarında İstanbul Büyükşehir’in de bulunduğu 40 il ve 16 büyükşehir için başkan adaylarını açıklamış, İBB adayı Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş olmuştu.