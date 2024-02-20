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    Siyasi partilerin aday listeleri için verilen süre bitti

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Siyasi partilerin aday listeleri için verilen süre bitti
    Yüksek Seçim Kurulu, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor.

    Takvime göre, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

    Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına bugün saat 17.00'ye kadar iletti.

    Bağımsız adaylar da başvurularını saat 17.00'ye kadar yaptı.

    EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI İÇİN SON TARİH 22 ŞUBAT

    Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

    SEÇİM YASAKLARI 21 MART'TA BAŞLAYACAK

    Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına 3 Mart'ta başlanacak.

    Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak.

    28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

    Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
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