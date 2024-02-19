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    MHP, aday listelerini YSK'ye sundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    MHP, aday listelerini YSK&#039;ye sundu
    Seçim, Mhp, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait aday listelerini YSK'ye teslim ettiğini duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, YSK tarafından ilan edilen sürenin son gününün beklenmediği kaydedildi. 

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Partilerin aday listelerini teslim etmesi için yarın son gün. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim takvimini beklemedi ve bugün adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. 

    Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, 'aday listelerinin seçim kurullarına teslimi' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    ADAY LİSTELERİ AYRI AYRI DÜZENLENDİ

    Yıldız, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyelikleri seçimlerine ait aday listelerinin ayrı ayrı düzenlenerek İlçe Seçim Kurullarına teslim edildiğini belirtti.

    Yıldız, büyükşehirlerde ise il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini, il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim ettiğini ifade etti.

    SEÇİM TAKVİMİ NASIL İLERLEYECEK?

    Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

    3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

    21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

    Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
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