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    • Haberler > Politika > YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar

    YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    YSK&#039;dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
    Yüksek Seçim Kurulu, Deprem, Yerel Seçim, Deprem Bölgesi, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    YSK, yerel seçim çalışmaları kapsamında rotasını deprem bölgesine çevirdi. YSK Başkanı Yener, Malatya'da; diğer üyeler ise deprem bölgesindeki diğer illeri ziyaret edecek. Bu kapsamda oy kullanılacak okulların durumu, konteyner ve teknik donanım incelenecek.

    Türkiye 40 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da bu kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor.

    Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, afet bölgesindeki seçmenler için yeni önlemler alan YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için de hazırlık yürüttü.

    Afet bölgesinde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceleyen YSK heyeti, 31 Mart 2024'teki yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı.

    YSK HEYETİ DEPREM BÖLGESİNDE

    YSK Başkanı Ahmet Yener deprem bölgesine giderek, son durumu yerinde inceleyecek, oy kullanılacak okulların durumu, konteyner ve teknik donanım konusunda gelinen son noktanın tespitini yapacak.

    Bu kapsamda, YSK Başkanı Yener, bugün Malatya'da incelemelerde bulunacak, YSK üyeleri de diğer illeri ziyaret edecek.

    YSK, bölgedeki oy kullanma yerleri ve sandık kurulacak alanlara ilişkin son durumu 31 Mart'a kadar değerlendirmeye devam edecek.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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