DP ve DEVA'dan yeni adım! TBMM’de yeni bir grup kurulacak

TBMM’deki siyasi dengeler, Demokrat Parti (DP) ve DEVA Partisi’nin ortak grup kurma kararıyla yeniden değişiyor.

DP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında, tarih vererek iki partinin grup kuracağını duyurdu.

Grup kurma süreci hakkında bilgi veren Enginyurt, “Ekim ayında inşallah göreceğiz” diyerek, planların önümüzdeki aylarda netleşeceğini ifade etti. Enginyurt, DP ve DEVA Partisi’nin 25 milletvekiliyle grup kurmayı hedeflediğini belirterek, “20 vekille grubumuzu oluşturabiliriz, ancak daha fazlasını arzu ediyoruz. Çünkü muhtemel bir eksiklik durumunda, grubumuzun işlevselliği devam edebilsin” dedi. Enginyurt, her iki partinin Meclis’te konuşma hakkı elde edebilmek için bu grubu kurma kararı aldığını söyledi.