AK Parti ve CHP'ye geçen vekillerin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bağımsız İstanbul milletvekilleri Yücel ve İzsiz, geçen hafta AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti Adana milletvekili Bilal Bilici de CHP'ye geçti. Son gelişmelerin ardından AK Parti'nin sandalye sayısı 264'ten 266'ya, CHP'nin milletvekili sayısı 127'den 128'e çıktı.
Bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ile Seyithan İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 264'ten 266'ya, bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin iştirakiyle CHP'nin sandalye sayısı 127'den 128'e yükseldi.
BAĞIMSIZ VEKİL 6'YA DÜŞTÜ
Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü. TBMM'de son durum şöyle...
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı