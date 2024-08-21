Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti ve CHP'ye geçen vekillerin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti

AK Parti ve CHP'ye geçen vekillerin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti ve CHP&#039;ye geçen vekillerin ardından TBMM&#039;de sandalye dağılımı değişti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bağımsız İstanbul milletvekilleri Yücel ve İzsiz, geçen hafta AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti Adana milletvekili Bilal Bilici de CHP'ye geçti. Son gelişmelerin ardından AK Parti'nin sandalye sayısı 264'ten 266'ya, CHP'nin milletvekili sayısı 127'den 128'e çıktı.

Bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ile Seyithan İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 264'ten 266'ya, bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin iştirakiyle CHP'nin sandalye sayısı 127'den 128'e yükseldi.

 

AK Parti ve CHP'ye geçen vekillerin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti - 1. Resim

BAĞIMSIZ VEKİL 6'YA DÜŞTÜ

Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü. TBMM'de son durum şöyle...

AK Parti ve CHP'ye geçen vekillerin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Sokakta çıkan kavga hastane bahçesinde devam etti! Pala ve bıçaklarla saldırdılarTahliye edilmişti! Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasaklar geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenyurt'ta mahalle kavgasına giden kadın eve dönünce öldü! - GündemEsenyurt'ta mahalle kavgasına giden kadın eve dönünce öldü!Sokakta çıkan kavga hastane bahçesinde devam etti! Pala ve bıçaklarla saldırdılar - GündemSokaktaki kavga hastanede devam etti! Çok sayıda yaralı var'Dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonetten 32 göçmen çıktı - Gündem'Dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonetten 32 göçmen çıktıHatay'daki bir düğünde halay başı olma tartışması kavgaya dönüştü - GündemDüğünde trajikomik kavga! Sandalyeler havada uçuştuMehmet Şimşek istifa mı etti? İletişim Başkanlığı'ndan net açıklama - GündemGündem olan iddiaya cevap gecikmedi!Drift atan sürücü aldığı ceza karşısında şaşkına döndü! - GündemDrift atan sürücü aldığı ceza karşısında şaşkına döndü!
Sonraki Haber Yükleniyor...