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Meclis'te Yapay Zeka Komisyonu kurulacak! Avantajları ve dezavantajları ele alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meclis&#039;te Yapay Zeka Komisyonu kurulacak! Avantajları ve dezavantajları ele alınacak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde kullanım alanı giderek artan ve özellikle mesleklerin geleceğinde de belirleyici rol oynamaya başlayan yapay zekânın gelişimi, avantaj ve dezavantajları gibi çeşitli perspektifte değerlendirilmesi bir gereklilik hâline geldi.

ESMA ALTIN ANKARA- Bu konuyu gündemine almak isteyen TBMM, yeni yasama döneminde Yapay Zekâ Komisyonu kurmaya hazırlanıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman “Yapay zekâyı daha fazla konuşmamız gerekiyor. Bu konuda, Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili çalışmalar var” demişti. Kurulacak komisyonda, Türkiye’nin yapay zekâ konusunda yurt dışında öncü ülkeler arasında yer alması noktasında yürütülen projeler ile yeni modeller geliştirilmesi üzerinde çalışılması öngörülüyor. Hükûmet, gençler arasında yoğun bir ilgiyle takip edilen yapay zekâ konusunda bir dizi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Buna göre, küresel teknoloji firmalarının yapay zekâ alanındaki AR-GE faaliyetlerini Türkiye’de yürütmesine yönelik özel bir mekanizma kurulacak. Lise seviyesinde öğretim programları hazırlanacak, üniversitelerde yeni programlar açılacak. Devlet bursuyla yurt dışında yapay zekâ öğrenimi için kontenjan artırılacak. “Türkiye Yapay Zekâ Portali” oluşturulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu verilere dair envanter çıkarılarak yapay zekâ destekli “Merkezi Kamu Veri Alanı” kurulması da gündemde. Bütün bu projeler, Meclis’e davet edilecek bürokratlar, yetkililer ve uzmanlar tarafından tartışılacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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