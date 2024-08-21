Yeni anayasada üç önemli hedef! Merkezinde seçkinler değil halk olacak

Çağın ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde düzenlenecek olan yeni anayasada, vesayetçi anlayış tasfiye edilecek, AYM’den kaynaklanan yargı krizleri son bulacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başlatılan yeni anayasa çalışmalarında ikinci aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanlığının koordinatörlüğünde çalıştaylarla ortaya taslak bir metin çıkarılmıştı. Ayrıca MHP’nin de daha önce hazırlığını yaptığı 100 maddelik bir taslağı bulunuyordu. Bu taslaklarla birlikte muhalefetten ve diğer toplum kesimlerinden gelen öneriler harmanlanarak, ortak bir metnin hazırlanması hedefleniyor. AK Parti bu kapsamda ekim ayında çalıştaylara başlayacak.

TOPLUMSAL MUTABAKAT

Yeni sivil anayasa, vatandaş odaklı olacak. Toplumun her kesimini kucaklayacak. 1982 anayasasındaki darbeci izlerden millet kurtarılacak. Yapılacak değişikliklerle vesayetçi anlayış tasfiye edilecek. Can Atalay ve Osman Kavala’da yaşanan Anayasa Mahkemesi krizleri gibi krizlerin önüne geçilecek. Millî egemenlik yerine kurumsal egemenliğin ve yargısal aktivizmin temel alınması engellenecek.

YARGI REJİMİNE SON

AYM’nin olağanüstü güçlü bir konuma getirilerek, yargıçlar rejimi kurulmak istenmesinin önüne geçilecek. Yüce Divan’ın kararlarına karşı itiraz yolu açılacak. Bireysel başvurunun kapsamı genişletilecek. Halk, yasama sürecine katılacak. AYM’ye yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözme yetkisi verilmesi ile devletin bütün organları ve işleyişi üzerinde tek yetkili makam konumuna taşınmasının önüne geçilecek.

HALKA VETO YETKİSİ

Belirli sayıda imzayla halkın yasama süreçlerine katılımına imkân tanınabileceği, geri çağırma hakkı ile itiraz edici referanduma, halk vetosuna yer verilecek. İfade özgürlüğü güvence altında alınacak. Basın, ifade ve düşünce özgürlüğü öncelenecek. Hâkim ve savcılara coğrafi teminat getirilecek. Hem iktidar, hem muhalefet kazanacak. Çalışmalar Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve TBMM olmak üzere üç koldan istişareli bir şekilde yürütülecek. Muhalefet partileri ziyaret edilecek ve istişare kapıları sonuna kadar açık tutulacak.

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DEĞİŞİKLİK İÇİN 400 OY YETERLİ OLACAK

Cumhur İttifakı, yıllar içerisinde atılan sivil alanı genişletici adımlara rağmen hâlâ darbe ruhunu taşıyan bir anayasanın yürürlükte olmasını büyük bir eksiklik olarak değerlendiriyor. Meclis’te 300’ü aşkın sandalyesi bulunan Cumhur İttifakı tek başına anayasa değişikliği yapamıyor. Anayasa değişikliğinin referandumsuz kabul edilmesi için 400 vekilin desteği, referanduma sunulması için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Bu minvalde önümüzdeki günlerde AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı paydaşlarının muhalefet partilerini yeniden ziyaret edip, teklif için uzlaşma araması bekleniyor.