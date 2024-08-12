Yeni anayasa çalışmaları başlıyor! Hükümet tarih verdi

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen yeni anayasa tartışmalarına yönelik yeni bir çalışma başlatılıyor. AK Parti, Ekim ayında yeni anayasa çalışmaları kapsamında akademisyenler ve hukukçuların katılımıyla çalıştay düzenleneceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle tek tek görüşmesinin ardından yeni anayasa çalışmaları hız kazandı.

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, yeni anayasa çalışmaları kapsamında akademisyenler ve hukukçuların katılımıyla Ekim ayında çalıştay düzenleyeceğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK!

Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti, "sivil ve demokratik bir anayasa" hazırlama hedefi çerçevesinde yapılan çalışmalara hız verdi.

AKADEMİSYEN VE HUKUKÇULAR KONUŞACAK

Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, ilk olarak akademisyenler ve hukukçuların katıldığı çalıştay düzenleyecek.

Yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekim ayında gerçekleştirilecek çalıştayla "nasıl bir anayasa" olması ve anayasa çalışmalarının şekline ilişkin konular ele alınacak.