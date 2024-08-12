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Hakkari'de teröre büyük darbe! 'Gürz-6' operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de gerçekleştirilen "Gürz-6" operasyonunda son detayları aktardı. Operasyon ile Hakkari'de birçok terör eylemine katılan teröristlerden 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 kişi etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin turuncu kategorideki Hacer Tekin olduğu tespit edildi.

Türkiye'den Hakkari'de teröre büyük darbe... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de gerçekleştirilen "Gürz-6" operasyonunda 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 kişi etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öldürülen teröristin turuncu kategorideki Hacer Tekin olduğu tespit edilirken, sağ olarak ele geçirilen 2 terörist beyaz bayrak sallayarak Türk askerlerine teslim oldu.

34 KİŞİYİ ŞEHİT EDEN 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanı, generaller, subay ve astsubaylarla birlikte “Gürz-6” operasyonunu anbean takip ettiklerini ve yönettiklerini açıkladı. Yerlikaya, teröristlerin daha önce katıldıkları eylemlerde 30 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşı şehit ettiklerini, 56 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandıklarını söyledi.

OPERASYONU ANBEAN TAKİP ETTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yerlikaya şunları söyledi:
 
"Operasyon sonucunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Ölü ele geçirilen terörist Devletimize meydan okumaya, kahraman Jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı.

İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi. Sözde Van eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi’nin de teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi.

Katıldıkları eylemlerde, 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Hakkari ili Kavaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada 1’i ölü olarak 2’sinin ise teslim olarak sağlanarak toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde, 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği, 56 Güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." 

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