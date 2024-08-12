Türkiye, bu yaz Irak’ta teröre kilidi vuracak! Güvenlik mekanizması bu hafta toplanıyor

Türkiye ve Irak arasındaki güvenlik mekanizması bu hafta toplanıyor. Toplantıda terörle mücadele, sınır güvenliği ve su konuları ele alınacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 12 yıl aradan sonra nisan ayında Bağdat’a yaptığı ziyaret ile ilişkilerin en üst düzeye çıktığı Irak’la bu hafta kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.

İki ülke arasındaki “Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması”nın dördüncü toplantısı Ankara’da yapılacak. İki ülkenin savunma, içişleri ve istihbarat örgütü yöneticileri bir araya gelecek. Irak topraklarının terör örgütü PKK’dan temizlenmesi konusunda atılacak ortak adımların ele alınacağı toplantıda, Ankara bu yaz sonunda Pençe Harekâtları serisinde sızıntıların yaşandığı “kilit” bölgesine “son kilidi” vurmak istiyor.

Hakurk, Metina, Zap ve Gara’nın güvenli hâle getirilmesi; Irak-Suriye sınırındaki PKK/YPG’li teröristlerin iki arasındaki geçişkenliğinin azaltılması için atılacak somut adımlar ele alınacak. Toplantıda, Ortak Harekât Merkezinin içeriği, kapsamı ve yerleri değerlendirilecek. Ele alınacak başlıklardan bir diğeri de Kalkınma Yolu Projesi. Proje, Irak açısından olduğu kadar Türkiye için de önemli görülüyor. Petrol sevkiyatı konusu da ele alınacak. Görüşmelerin bir diğer önemli başlığı ise su olacak. Ankara’da gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde su meselesinde de ortak kararlar alınmıştı. Su konusunda ortak çıkarlara dayanan adımlar atılması üzerinde durulacak.